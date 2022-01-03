Жителям Подмосковья рассказали, как запускать петарды и безопасно украшать дом

Зимой вопрос пожарной безопасности всегда выходит на первый план, а во время новогодних праздников особенно — все зажигают множество гирлянд, запускают петарды и фейерверки. Но при этом важно помнить о правилах, которые помогут предотвратить пожар дома.

В первую очередь нельзя оставлять детей без присмотра. Игры или неумелое обращение с огнем могут привести к возгоранию, напомнили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Во-вторых, нельзя оставлять включенными бытовые обогревательные приборы, когда никого нет дома. Также нужно внимательно следить за состоянием печного отопления или камина. Ни в коем случае нельзя хранить горючие вещества рядом с огнем. Еще один важный момент: оставлять личный автотранспорт следует только на парковке, чтобы в случае ЧП не мешать проезду пожарных.

Новогоднюю елку лучше поставить подальше от выхода, а вблизи нее не зажигать свечи и бенгальские огни. Что касается пиротехники — дома или на балконах ее использование опасно. Детям нельзя доверять такие устройства, даже безобидные. Взрослым также важно помнить, что направлять салюты на людей, держать в руках зажженные петарды и салюты нельзя. Не стоит подходить к зажженной или несработавшей пиротехнике.

Запуском фейерверков можно заниматься на специально отведенных местах. Карта площадок есть на сайте на mosreg.ru.