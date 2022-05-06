Жителям Подмосковья рассказали, как законно увеличить земельный участок

Прирезка земельных участков — один из видов образования и перераспределения земель. Присоединить дополнительные сотки к своему участку может собственник земельного участка, смежного с другими земельными участками.

Увеличить площади уже существующего участка, который находится в частной собственности, присоединив к нему другой земельный участок, на который государственная собственность не разграничена, или который находится в муниципальной собственности не так уж сложно.

Этой процедурой можно воспользоваться, если площадь фактически используемого земельного участка превышает площадь участка в соответствии с правоустанавливающими документами.

Важно, что участок, который планируется расширить, должен быть предназначен для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), садоводства (СНТ) или ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), огородничества.

Образуемый земельный участок должен иметь категорию и вид разрешенного использования в соответствии с документами территориального планирования и градостроительного зонирования.

Увеличить размер земельного участка на законных основаниях собственник может за 50% кадастровой стоимости прирезаемого участка.

«Подать заявку на перераспределение земельных участков можно в электронной форме. Услуга называется „Перераспределение земель и земельных участков“. Обратиться за предоставлением услуги можно прямо из дома через портал uslugi.mosreg.ru, заполнив простую форму. Актуальную информацию о ходе услуги можно узнать в личном кабинете заявителя», — пояснила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Использование земли без оформленных документов может привести к наложению штрафа и к сносу возведенных на ней построек.