Жителям Подмосковья рассказали, как заблаговременно обезопасить детей от пожаров

Жителям Подмосковья еще раз напомнили, как обезопасить себя от пожаров и как правильно себя вести, чтобы дети не играли с огнем и не создавали опасные ситуации. К сожалению, часто в домах в свободном доступе оказываются спички или зажигалки, это приводит к пожарам и человеческим жертвам.

Важно, чтобы ребенок с самого детства знал, что играть с огнем ни в коем случае нельзя, а пожары — это тяжелое бедствие. Нужно проводить с детьми беседы и объяснять им всю опасность в подробностях. Также дети должны знать, как правильно пользоваться электрическими приборами и газовой плитой. Все это никогда не должно становиться предметами для игры.

Детям также важно рассказать, что опасно обращаться с легковоспламеняющимися жидкостями. Их нельзя брать во двор, чтобы разжигать костры, лучше просто обходить их стороной.

Дети должны четко знать все инструкции, как правильно действовать во время пожаров. Нужно объяснить ребенку, что нельзя стараться спасти вещи, игрушки, документы — главное в случае возникновения огня — успеть выбраться самому.

Крайне опасно оставлять детей запертыми в квартирах, домах или комнатах. В любой момент может возникнуть возгорание, и дети просто не смогут вовремя выбраться наружу. Ни в коем случае нельзя оставлять в доступности для ребенка спички или зажигалки, никогда нельзя позволять детям самостоятельно запускать фейерверки.

Если в доме есть печь, то это еще одна потенциальная опасность. Дети ни в коем случае не должны пытаться растопить ее самостоятельно или играть слишком близко от огня. Кроме того, взрослые всегда должны заранее побеспокоиться о том, чтобы вся техника в квартире была исправной. Нужно вовремя ее ремонтировать или приобретать новую — иначе это может быть чревато внезапными возгораниями.