Жителям Подмосковья рассказали, как установить и проверить счетчики

Счетчики позволяют платить только за потребляемые ресурсы. Чтобы система работала корректно, важно правильно установить и использовать устройство. МинЖКХ ответило на самые частые вопросы о приборах учета.

Преимущество счетчиков — возможность платить только за потребляемые ресурсы. Без них абонент платит по нормативу, который зависит от количества жильцов и площади квартиры.

При приобретении или замене счетчика важно правильно его установить, иначе он будет невидимым для ресурсных организаций. Так, житель Сергиева Посада пожаловался на высокую стоимость услуг, а причиной стала неверная установка нового прибора учета в 2018 году. Правильно ввести устройство в эксплуатацию должен гарантирующий поставщик или сетевая организация.

В ведомстве напоминают, что установка, замена и проверка счетчика воды — ответственность жителя. Обратиться за помощью можно в МосОблЕИРЦ, где прибор установят, проверят и передадут данные в управляющую компанию.

Передача показаний возможна несколькими способами: в личном кабинете на сайте и в приложении МосОблЕИРЦ, по телефонам 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00 или в офисах организации. Делать это рекомендуют с 15 по 26 число для электричества, а для показаний учета воды сроки советуют уточнить в «МосОблЕИРЦ Онлайн».

МинЖКХ также предупреждает о ложных проверках, которые предлагают ненадежные организации. Это тратит время и деньги зря. Дату плановой проверки можно узнать в личном кабинете МосОблЕИРЦ, в разделе «Справочная информация», а также в паспорте счетчика.

Источник фото: телеканал «360»

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, как цифровизация помогла сделать получение госуслуг быстрее и удобнее. Также недавно возможность узнать показания счетчиков стала доступна онлайн.