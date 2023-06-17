Подмосковье 17 июня 2023, 15:40 Жителям Подмосковья рассказали, как удобно добраться до пляжей на автобусах Минтранс Подмосковья

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Минтранс Московской области сообщил, как жителям и гостям региона добраться до пляжей и зон отдыха на общественном транспорте. Синоптики обещали в предстоящие выходные жаркую погоду — до +30 градусов.

Больше всего «пляжных» маршрутов проходит в Коломне — около 45 автобусных и шесть трамвайных.

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«Например, до пляжа „Щурово“ можно доехать на 12 маршрутах, выйдя на остановке общественного транспорта „Церковь Пресвятой Троицы“. Еще восемь маршрутов ведут к пляжу „Бочманово“, здесь нужно доехать до остановки „Приокская“. Также приехать на пляж реки Ока можно на автобусах № 5 „Щуровская больница“ — „Старая Коломна“, № 6 „Старая Коломна“ — „Поляны“ и № 11 „Старая Коломна“ — „Санаторий“», — уточнили в ведомстве.

До карьера в Дзержинском округе можно добраться на автобусах № 904 «Дзержинский (Областная больница)» — «ул. Угрешская» — м. «Котельники». Сойти следует на остановке «Фристайл». Также до места можно доехать восемью другими маршрутами, выйти нужно на остановке «Рынок».

До пляжа «Дипломат» в Одинцове можно добраться на двух маршрутах «Мострансавто»: № 452 «Звенигород» — «Москва (м. „Кунцевская“)» и № 1054 «Звенигород (кв. им. Маяковского)» — «Николина гора» — «ст. Одинцово».

«До пляжа „Золотые пески“, расположенного в Орехово-Зуевском городском округе, можно добраться на маршрутах № 22 „Автостанция Куровское“ — „Автовокзал Орехово-Зуево“, № 39 „Язвищи“ — „Автовокзал Орехово-Зуево“ и № 42 „Станция Авсюнино“ — „Автовокзал Орехово-Зуево“», — уточнили в Минтрансе.

В Ступине есть Белопесоцкий карьер. До места едут автобусы № 1 «ул. Калинина» — «Б. Монастырь» — «Крутышки», № 1/10 «Улица Калинина» — «Школа № 4» и № 21 «Ступино» — «Кременье».

До Луховицких голубых озер можно доехать на маршруте № 3 от автовокзала Луховиц до конечной остановки «Карьер».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о замене двух тысяч автобусов областного автопарка. Он отметил, что в обновлении автопарка непосредственное участие принимает местный производитель — Ликинский автобусный завод.

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