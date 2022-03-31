Жителям Подмосковья рассказали, как стать участником земельно-имущественных торгов

За минувший год в Подмосковье с помощью земельно-имущественных торгов ввели в хозяйственный оборот более двух тысяч объектов недвижимости. Это на 20% больше по сравнению с показателями 2020 года. С 21 по 25 марта в Московской области прошло 43 земельно-имущественных аукциона, в которых приняли участие 164 претендента. Среднее количество участников превысило четыре человека на лот, сообщили в комитете по конкурентной политике Подмосковья.