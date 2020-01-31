Полезные знания из первых рук. Жителям Подмосковья рассказали, как сортируют отходы на КПО

Жителям Фрянова рассказали, как сортируют отходы на КПО «Прогресс». Специалисты показали, как работает высокотехнологичное оборудование, и объяснили основные принципы работы современного КПО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.

Жители подмосковного Фряново, представители администрации и депутаты Щелковского городского совета посетили современный комплекс по переработке отходов КПО «Прогресс» в Рошале. Там они узнали основные принципы сортировки отходов.

«Данный комплекс имеет мощность 50 тысяч тонн в год, что позволяет обеспечить потребность города и близлежащих поселков в переработке и утилизации твердых коммунальных отходов», — отметил заместитель директора Дирекции по организации обращения с отходами Владимир Мурашов.

Он рассказал, что комплекс построен по самому современному проекту. В ходе сортировки там отбирается 27 фракций: бумага, стекло, пластик разных цветов, органические фракции, которые идут на компостирование и получение грунта. А полезные твердые отходы — пластик, стекло, бумага и железо — перерабатываются в рециклинге.

Одной из тех, кто решил сам познакомиться с процессами сортировки отходов, стала многодетная мама Ольга. Ее дом находится недалеко от места, где планируют построить еще один КПО, поэтому ей знания необходимы.

«Мой будущий дом находится в километре от предполагаемой зоны застройки во Фрянове, где планируют строить КПО. Мне было интересно, что у нас собираются построить. Я здесь увидела, что проходит довольно большой цикл сортировки, но по факту лишь 12% отправляется на переработку и 30% на компостирование, а хвосты захораниваются. В будущем обещали частично их сжечь», — рассказала женщина.

Министерство ЖКХ Московской области также развивает ногинский кластер и планирует построить КПО в Щелковском городском округе. Во Фрянове специалисты уже приступили к исследованию земельного участка.

«Министерство ЖКХ региона имеет ряд передовых научных наработок в области обращения с ТКО. Проектные решения в проработке и их выбор зависит от состояния исследуемого земельного участка и заключения. До ближайшей жилой застройки более 1,7 километра при нормативно разрешенной законом санитарной зоне в один километр. В любом случае все предусмотренные законом процедуры, в том числе общественные слушания и обсуждения, будут соблюдены, мнение жителей будет учтено в безусловном порядке», — отметили в региональном Министерстве ЖКХ.

С января прошлого года в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Уже работает пять новых КПО, скоро на полную мощность заработают еще два. Всего в области будет работать 12 современных КПО.