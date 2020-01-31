    31 января 2020, 20:23

    Полезные знания из первых рук. Жителям Подмосковья рассказали, как сортируют отходы на КПО

    Алина Трофимова, Екатерина Гурова

    Жителям Фрянова рассказали, как сортируют отходы на КПО «Прогресс». Специалисты показали, как работает высокотехнологичное оборудование, и объяснили основные принципы работы современного КПО. Об этом сообщила пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области.
    Полезные знания из первых рук. Жителям Подмосковья рассказали, как сортируют отходы на КПО

    Жители подмосковного Фряново, представители администрации и депутаты Щелковского городского совета посетили современный комплекс по переработке отходов КПО «Прогресс» в Рошале. Там они узнали основные принципы сортировки отходов.

    «Данный комплекс имеет мощность 50 тысяч тонн в год, что позволяет обеспечить потребность города и близлежащих поселков в переработке и утилизации твердых коммунальных отходов», — отметил заместитель директора Дирекции по организации обращения с отходами Владимир Мурашов.

    Он рассказал, что комплекс построен по самому современному проекту. В ходе сортировки там отбирается 27 фракций: бумага, стекло, пластик разных цветов, органические фракции, которые идут на компостирование и получение грунта. А полезные твердые отходы — пластик, стекло, бумага и железо — перерабатываются в рециклинге.

    Полезные знания из первых рук. Жителям Подмосковья рассказали, как сортируют отходы на КПО | Изображение 1

    Одной из тех, кто решил сам познакомиться с процессами сортировки отходов, стала многодетная мама Ольга. Ее дом находится недалеко от места, где планируют построить еще один КПО, поэтому ей знания необходимы.

    «Мой будущий дом находится в километре от предполагаемой зоны застройки во Фрянове, где планируют строить КПО. Мне было интересно, что у нас собираются построить. Я здесь увидела, что проходит довольно большой цикл сортировки, но по факту лишь 12% отправляется на переработку и 30% на компостирование, а хвосты захораниваются. В будущем обещали частично их сжечь», — рассказала женщина.

    Министерство ЖКХ Московской области также развивает ногинский кластер и планирует построить КПО в Щелковском городском округе. Во Фрянове специалисты уже приступили к исследованию земельного участка.

    Полезные знания из первых рук. Жителям Подмосковья рассказали, как сортируют отходы на КПО | Изображение 2

    «Министерство ЖКХ региона имеет ряд передовых научных наработок в области обращения с ТКО. Проектные решения в проработке и их выбор зависит от состояния исследуемого земельного участка и заключения. До ближайшей жилой застройки более 1,7 километра при нормативно разрешенной законом санитарной зоне в один километр. В любом случае все предусмотренные законом процедуры, в том числе общественные слушания и обсуждения, будут соблюдены, мнение жителей будет учтено в безусловном порядке», — отметили в региональном Министерстве ЖКХ.

    С января прошлого года в Московской области активно строится новая комплексная инфраструктура обращения с твердыми коммунальными отходами. Уже работает пять новых КПО, скоро на полную мощность заработают еще два. Всего в области будет работать 12 современных КПО.