Жителям Подмосковья рассказали, как снизить плату за коммуналку

Большинство россиян живут в панельных домах и каждую зиму задаются вопросом, куда уходит тепло и за что приходится так много платить по коммунальным счетам. Представители партии «Новые люди» выяснили, как сэкономить на коммуналке 25%. Первую проверку энергоэффективности домов провели в Красногорске.

Дело в межпанельных швах, если дом старый, через них уходит все тепло, и мощность отопления приходится «выкручивать» на полную. Активисты партии «Новые люди» решили провести большое исследование энергоэффективности жилого фонда страны, чтобы понять, как сэкономить деньги жильцов.

«Тарифы за ЖКУ высокие, платим много, топим много, но по факту мы топим улицы, и конкретно это проверкой мы хотим проверить энергоэффективность домов. Мы проверим три типа построек — „панельки“, новый жилой фонд и муниципальные здания. На энергоэффективность могут влиять еще и изношенные системы отопления, трещины на фасаде, а также старые окна и двери», — рассказала представитель партии «Новые люди» в Красногорске Светлана Жиленкова.

Активисты, вооружившись тепловизором, пришли проверять здание школы. Подвалы на экране светились красным — значит, они отапливаются вхолостую. Показатели близкие к идеальным в основном у новеньких кирпичных многоэтажек. У советской типовой застройки тепловизор тревожно краснел. Красным горело подвальное помещение и следующий этаж дома.

Сейчас такие дома, конечно, уже не строят: в 2016 году Минстрой России выпустил приказ, согласно которому нельзя возводить дома с низкой энергоэффективностью. Но что делать тем, кто пока живет в старом фонде? Ведь только в прошлом году счета за коммуналку выросли на 3,5%.

«Ежегодный скачок цен на коммунальные услуги всегда чем-то оправдывают. Инфляцией, увеличением расходов за свет, газ, тепло, постоянным ремонтом устаревшей инфраструктуры. На самом деле в квитанции за ЖКУ „зашиты“ и непродуманность зданий и небрежность коммунальщиков», — сказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Исследование энергоэффективности проведут в 70 регионах страны. Данные станут основой для законодательной инициативы. Сейчас «Новые люди» разрабатывают комплекс мер, которые помогут сэкономить деньги жильцов. Активисты считают, что снизить плату поможет кредитование под платежи на капитальный ремонт и стандартизация проектов в энергосервисе. А еще они предлагают дифференцировать платежи — чтобы те, кто живет в старых домах могли платить за отопление меньше.