Жителям Подмосковья рассказали, как пройдет перепись населения

Двенадцатая в истории России перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Она проходит в новом цифровом формате. Как ее будут проводить в Подмосковье, рассказали в Мосстате.

Перепись была перенесена с октября прошлого года из-за эпидемиологической обстановки, рассказал руководитель Мосстата Олег Князев.

«Всероссийская перепись населения должна была начаться 1 октября 2020 года, но в связи с эпидемиологической обстановкой ее решили перенести сначала на апрель, затем на октябрь 2021 года. Предстоит ответить на 33 вопроса, это 3 раздела — все очень быстро и легко, понадобится 7-10 минут. Можно ответить не только за себя, но и за членов своего домохозяйства — родителей, супругу, детей», — сообщил Олег Князев.

В Московской области для переписи задействуют 16659 переписчиков, 2772 контролеров, а также волонтеров, число которых превысит 1600 человек. В МФЦ с 15 октября по 8 ноября будут работать более тысячи сотрудников, на выездных переписных участках — 155 человек. Информировать жителей региона о переписи будут свыше 400 человек. Волонтеры будут задействованы как в информационно-разъяснительной работе, так и в сборе данных в качестве переписчиков.

Также в переписи захотели участвовать многие студенты из Подмосковья, их число превысило 2 тысячи.

Во время переписи в Подмосковье обеспечат максимальную безопасность всех участников и персонала переписи. Переписчики будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты.

«Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации — все доводится до переписчиков», - сообщил глава Росстата Павел Малков.

Он добавил, что сформировано несколько групп быстрого реагирования, которые будут оперативно выезжать на место, где появятся какие-либо проблемы.

Всероссийская перепись будет проходить с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением стала возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги».