Жителям Подмосковья рассказали, как прикрепиться к поликлинике за 30 минут
Прикрепиться к поликлиникам Московской области стало еще проще, чем раньше. Теперь на эту процедуру уйдет всего 30 минут — все можно сделать в региональном портале госуслуг.
Об этом сообщила команда губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«Прикрепиться к подмосковным поликлиникам стало еще проще. Теперь это можно сделать всего за 30 минут с помощью регионального портала госуслуг», — сказано в сообщении.
После прикрепления к поликлинике человек сможет записываться на прием к врачу, вызывать его на дом, сдавать анализы или оформлять больничный лист.
Чтобы прикрепиться, нужно:
1. Открыть портал госуслуг Московской области.
2. Авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА.
3. Выбрать е медицинское учреждение, к которому нужно прикрепиться.
4. Заполнить заявку.
Обращение обработают автоматически — через 30 минут прикрепление будет завершено. Записаться к врачу в новой поликлинике можно будет в тот же день.