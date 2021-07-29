Жителям Подмосковья рассказали, как прикрепиться к поликлинике за 30 минут

Прикрепиться к поликлиникам Московской области стало еще проще, чем раньше. Теперь на эту процедуру уйдет всего 30 минут — все можно сделать в региональном портале госуслуг.

Об этом сообщила команда губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Прикрепиться к подмосковным поликлиникам стало еще проще. Теперь это можно сделать всего за 30 минут с помощью регионального портала госуслуг», — сказано в сообщении.

После прикрепления к поликлинике человек сможет записываться на прием к врачу, вызывать его на дом, сдавать анализы или оформлять больничный лист.

Чтобы прикрепиться, нужно:

1. Открыть портал госуслуг Московской области.

2. Авторизоваться с помощью учетной записи ЕСИА.

3. Выбрать е медицинское учреждение, к которому нужно прикрепиться.

4. Заполнить заявку.

Обращение обработают автоматически — через 30 минут прикрепление будет завершено. Записаться к врачу в новой поликлинике можно будет в тот же день.