Жителям Подмосковья рассказали, как правильно выбрать шоколад

Специалисты регионального Роспотребнадзора рассказали о том, как выбрать вкусное и максимально полезное лакомство.

Шоколад считается натуральным природным антидепрессантом. В его состав входит триптофан, который стимулирует выработку гормона радости — серотонина.

Если употреблять шоколад в умеренных количествах, то он будет способствовать улучшению концентрации внимания, повысит работоспособность и стимулирует работу мозга.

Содержащиеся в шоколаде антиоксиданты способствуют укреплению иммунитета и замедляют процесс старения.

При этом шоколад достаточно калорийный продукт — он содержит много сахара и жира, поэтому им не стоит злоупотреблять.

Суточная норма для взрослого человека — не более 50 граммов и не чаще двух раз в неделю. А вот детям до трех лет давать шоколад вообще категорически запрещено. Состав продукта слишком сложный и тяжелый для неподготовленной пищеварительной системы ребенка. Угощать малышей шоколадом можно с пяти-шести лет, по 20 граммов не более двух раз в неделю.

Источник фото: телеканал «360»

По словам экспертов Роспотребнадзора, самым хорошим считается шоколад с высоким содержанием какао. Кроме того, необходимо смотреть на состав продукта. В нем не должно быть никаких заменителей.

Хороший шоколад хрустит при разламывании, а также легко тает во рту. Но, помимо этих качеств, стоит обратить внимание на срок и условия хранения сладости. На шоколаде не должно быть серых или белых пятен — они говорят о том, что продукт хранили ненадлежащим образом.

Кроме того, на самой упаковке шоколада в обязательном порядке должны быть товарный знак, наименование производителя и его местонахождение.

Ранее Роспотребнадзор напомнил также о важных правилах сбора грибов. Специалисты предупредили, что собирать грибы лучше вдали от дорог, магистралей, а также вне населенных мест и в экологически чистых районах.