Жителям Подмосковья рассказали, как правильно пользоваться газовыми приборами

«Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что ответственность за безопасную эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в надлежащем состоянии несут их владельцы. Кроме того, специалисты должны раз в год проводить проверку газового оборудования.

Что касается эксплуатации, то газовые баллоны — рабочий и запасной — нужно устанавливать в пристройках, цокольных и подвальных этажах, шкафах или под кожухами, которые закрывают верхнюю часть баллонов. Важно: пристройки должны быть выполнены из негорючих материалов.

Самостоятельно ремонтировать газовое оборудование, баллоны и арматуру нельзя. Этим должны заниматься специалисты. Также нельзя оставлять работающие приборы без присмотра.

Если услышали запах газа или поняли, что прибор неисправен, нужно немедленно перекрыть все краны и вызвать экстренные службы по номеру 04. Также необходимо проветрить помещение.

Чтобы обнаружить утечку газа, достаточно налить мыльную воду: в местах утечки появятся пузыри. Если газа будет много, то появится громкий свист.