Жителям Подмосковья рассказали, как получить «путинские» выплаты

В рамках президентской программы жители Подмосковья получать по 10 тысяч рублей на детей от шести до 18 лет. Для этого достаточно заполнить заявление на портале госуслуг — процедура займет меньше минуты.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина во время прямой линии с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Глава региона напомнил, что выплаты на детей школьного возраста начнут начислять с августа, но подать заявление можно уже сейчас. При этом жители Московской области не редко спрашивают о том, как это сделать.

Ирина Каклюгина отметила, что сама прошла эту регистрацию — процедура заняла не более 30 секунд.

«Забиваем в любой поисковой системе „госуслуги“, переходим на портал госуслуг. Здесь новый выплаты, самая первая к началу учебного года — 10 тысяч рублей. Нажимаешь, и автоматически каждому заявителю предлагается предзаполненное заявление. Проверяешь реквизиты счета, если он указан, если не указан, заполняешь, и нажимаешь кнопку подать заявление», — отметила она.

Каклюгина напомнила, что семьи получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста. Деньги начнут поступать уже со 2 августа: сперва планировалось, что их станут начислять только с 16 августа.

«Выплату получат все семьи, в которых есть дети школьного возраста, от шести до 18 лет. А также те дети, которые в этом году только идут в первый класс и станут первоклассниками. Таких детей у нас в Московской области 1,1 миллиона. Подали заявление 750 тысяч. Осталось порядка чуть больше 350 тысяч человек», — уточнила Каклюгина.

Она также подчеркнула, что выплаты положены и семьям с детьми инвалидами: если ребенок от 18 до 23 лет продолжает учиться в интернате или на дому. Подать заявление можно точно также — через госуслуги, размер выплаты не изменится.

Андрей Воробьев подчеркнул, что сейчас на портал госуслуг переводят все больше государственных, региональных, и муниципальных услуг.

«Эта цифровизация, о которой так много говорим, позволяет экономить кучу времени. Дальше ты заказывала только такси, пиццу или продукты, сейчас максимальное количество услуг ты можешь получить на сайте госуслуг. Для этого нужна регистрация. Но если человек испытывает сложности, мы специально выделили в МФЦ специалистов, который в случае затруднения разъяснят, как зарегистрироваться и пройти процедуры», — заключил он.