Жителям Подмосковья рассказали, как получить кешбэк за отдых детей

Родители из Подмосковья, которые отправляют детей на отдых в лагеря, могут получить компенсацию в 50% от стоимости путевки. Об этом сообщила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Все родители, отправляющие детей в тот или иной лагерь, теперь, в соответствии с решением президента, имеют право на компенсацию 50% стоимости путевки, приобретенной у этого лагеря, которая будет размещена при оплате путевки онлайн через платежную систему карты „Мир“», — отметила Фаевская.

Она рассказала, что программа продлится с 20 мая и до конца 2021 года. Те, кто приобрел путевку до этой даты, не смогут получить возврат денег.

Министр добавила, что оплату нужно провести по карте платежной системы «Мир» одного из банков-участников программы лояльности для держателей этой карты. Длительность отдыха должна быть не меньше одной смены. При этом минимальная цена путевки не ограничена.

Денежные средства должны вернуть в течение пяти дней на карту «Мир».

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию озвучил необходимые меры поддержки для российских семей. Среди них — возврат родителям 50% стоимости детских путевок в летние лагеря в 2021 году.