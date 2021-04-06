Жителям Подмосковья рассказали, как получить доплату к пенсии

Неработающие пенсионеры могут получить региональную доплату к пенсии в Подмосковье. Это касается пожилых людей, чье материальное обеспечение ниже прожиточного минимума, установленного в регионе для этой категории граждан. В 2021 году это 10 648 рублей, сообщило РИАМО.

В частности, на доплату могут претендовать граждане, получающие пенсию по старости или за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца, в том числе лица, достигшие 18 лет и получающие образование по очной форме, до окончания прохождения ими обучения до 23 лет.

По словам министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, общая сумма материального обеспечения неработающих пенсионеров с учетом региональной социальной доплаты к пенсии в 2021 году будет доведена до уровня 10 648 рублей. Выплаты получат около 171,5 тысячи жителей Подмосковья.

Тем не менее размер доплаты зависит от общей суммы пенсии и других льгот, которые получает пенсионер. Государство доплатит разницу, если итоговая цифра будет ниже прожиточного минимума пожилого человека.

Чтобы получить доплаты, нужно подать заявление в любом подмосковном МФЦ или на портале госуслуг.

Некоторые категории россиян могут получать двойную пенсию. Речь идет об инвалидах, получивших травму на государственной службе, семьях погибших военнослужащих и других.