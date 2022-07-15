Жителям Подмосковья рассказали, как получить бонусы за спортивные тренировки

В Подмосковье в конце апреля текущего года запустили новый проект под названием «Беговая лига Подмосковья». Его уникальность состоит в том, что можно превращать тренировочные километры в баллы и обменивать их на некоторые поощрения. В том числе, на участие в розыгрышах, а также старты в некоторых забегах в Подмосковье.

Чтобы принять участие в программе, нужно протий регистрацию на сайте «Беговой Лиги Подмосковья» и выполнять несложные задания. Они рассчитаны на разный уровень подготовки, поэтому каждый спортсмен, даже начинающий, сможет найти для себя комфортный вариант тренировок.

«На сегодняшний день в проекте уже свыше 5 900 участников, они провели 162 000 тренировок и преодолели все вместе свыше 770 000 км, — прокомментировал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов. — Изначально мы планировали в первом сезоне преодолеть совместно 500 000 км, однако участники проекта достаточно быстро преодолели эту планку и теперь наша новая общая цель 2 000 000 км. Уверен, что она также с легкостью покорится».

За текущий сезон 2022 года в Подмосковье запланировано пять масштабных забегов. Они пройдут в городе Пушкино, в Волоколамске и Одинцове. Два из них уже прошли- в Клину и Сергиевом Посаде.

Благодаря проекту все желающие смогут получить дополнительный стимул, чтобы регулярно тренироваться, поддерживать уровень активности и при этом пополнять коллекцию достижений. Для участия необходимо только желание и смартфон.