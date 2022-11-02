Жителям Подмосковья рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 23:24 Жителям Подмосковья рассказали, как отличить сотрудника газовой службы от мошенника

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Сотрудники МособлгазСервиса регулярно сталкиваются с тем, что обследовать внутридомовое газовое оборудование становится невозможным из-за опасений жителей столкнуться с мошенниками. С начала года специалисты зафиксировали 140 тысяч случаев недопуска к внутридомовому газовому оборудованию.

Сотрудники Мособлгаза отмечают, что газовое оборудование — объект повышенной опасности и требует регулярного обслуживания. Важно не препятствовать доступу специалистов к оборудованию во время обходов и проверок.

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Чаще всего люди не пускают газовиков, так как сомневаются, действительно ли в дом пришли сотрудники газовой службы.

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Отличить газовика от мошенника можно по фирменной сезонной одежде с логотипом предприятия. Сотрудники АО «Мособлгаз» или ООО «МособлгазСервис» должны иметь при себе удостоверение — документ синего цвета, в котором указаны фамилия, имя, отчество, занимаемая должность. Документ должен быть подписан директором филиала предприятия.

Кроме того, Мособлгаз ввел систему идентификации слесарей и мастеров по QR-коду. С помощью мобильного приложения АО «Мособлгаз» можно отсканировать QR-код с личной карточки специалиста и получить всю информацию о сотруднике. Важно помнить, что коммунальные и газовые службы заранее предупреждают о проверке.

Дату проведения технического обслуживания можно также узнать в личном кабинете клиента на странице технического обслуживания. Можно также оставить заявку для уточнения даты проведения работ.

Возможно также уточнить даты техобслуживания по телефону горячей линии АО «Мособлгаз»: 8-800-200-24-09 или ООО «МособлгазСервис»: 8-800-200-60-02