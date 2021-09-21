Жителям Подмосковья рассказали, как отличить настоящих газовиков от мошенников

В «Мособлгазе» внедрили специальную систему с QR-кодами для того, чтобы жители Подмосковья могли убедиться, что к ним пришел сотрудник газовой службы, а не мошенник. Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Баранов.

Многие жители Подмосковья остерегаются мошенников, которые ходят по домам, представляясь сотрудниками газовой службу, после чего пытаются сотрясти с людей деньги. Как правило, это касается пенсионеров, поскольку пожилые люди обычно более доверчивы.

Для того, чтобы защитить жителей и максимально усложнить жизнь проходимцам, в «Мособлгазе», помимо специальной одежды для своих сотрудников, ввели систему QR-кодов. Теперь при помощи смартфона можно легко проверить, действительно ли к вам пришли из «Мособлгаза».

«Мы специально каждого сотрудника, который ходит по адресам проверять техобслуживание, оснастили карточкой с QR-кодом. Соответственно, житель, наведя камеру телефона, на экране увидит информацию о данном сотруднике, которая подтвердит, что он сотрудник „Мособлгаза“. И здесь сомнений быть не должно», — рассказал Баранов.

Новый сервис внедрили буквально пару дней назад. По словам Баранова, в соцсетях уже появились ироничные комментарии о том, не собираются ли в «Мособлгазе» еще и вручать бабушкам и дедушкам смартфоны.

«Уважаемые жители. Очевидно, что мы ищем варианты, как помочь жителю избегать мошенничества. Если у вас есть более здравые идеи, мы готовы их воспринимать и воплощать в жизнь. Прежде, чем мы принимаем какое-то решение, мы анализируем соцсети, общаемся с жителями, спрашиваем, удобно ли им этим сервисом пользоваться. И только после того, как мы убеждаемся, что большая часть жителей одобряет такой подход, мы воплощаем его в жизнь», — объяснил он.

И справедливую критику можно только приветствовать, особенно если она подкрепляется предложениями о том, как сделать лучше, отметил Баранов.