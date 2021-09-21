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    21 сентября 2021, 18:42

    Жителям Подмосковья рассказали, как отличить настоящих газовиков от мошенников

    Александр Блинов, Нина Петлинова

    В «Мособлгазе» внедрили специальную систему с QR-кодами для того, чтобы жители Подмосковья могли убедиться, что к ним пришел сотрудник газовой службы, а не мошенник. Об этом рассказал гендиректор компании Игорь Баранов.

    Жителям Подмосковья рассказали, как отличить настоящих газовиков от мошенников

    Многие жители Подмосковья остерегаются мошенников, которые ходят по домам, представляясь сотрудниками газовой службу, после чего пытаются сотрясти с людей деньги. Как правило, это касается пенсионеров, поскольку пожилые люди обычно более доверчивы.

    Для того, чтобы защитить жителей и максимально усложнить жизнь проходимцам, в «Мособлгазе», помимо специальной одежды для своих сотрудников, ввели систему QR-кодов. Теперь при помощи смартфона можно легко проверить, действительно ли к вам пришли из «Мособлгаза».

    «Мы специально каждого сотрудника, который ходит по адресам проверять техобслуживание, оснастили карточкой с QR-кодом. Соответственно, житель, наведя камеру телефона, на экране увидит информацию о данном сотруднике, которая подтвердит, что он сотрудник „Мособлгаза“. И здесь сомнений быть не должно», — рассказал Баранов.

    Новый сервис внедрили буквально пару дней назад. По словам Баранова, в соцсетях уже появились ироничные комментарии о том, не собираются ли в «Мособлгазе» еще и вручать бабушкам и дедушкам смартфоны.

    «Уважаемые жители. Очевидно, что мы ищем варианты, как помочь жителю избегать мошенничества. Если у вас есть более здравые идеи, мы готовы их воспринимать и воплощать в жизнь. Прежде, чем мы принимаем какое-то решение, мы анализируем соцсети, общаемся с жителями, спрашиваем, удобно ли им этим сервисом пользоваться. И только после того, как мы убеждаемся, что большая часть жителей одобряет такой подход, мы воплощаем его в жизнь», — объяснил он.

    И справедливую критику можно только приветствовать, особенно если она подкрепляется предложениями о том, как сделать лучше, отметил Баранов.