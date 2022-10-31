Жителям Подмосковья рассказали, как обжаловать решения до суда в онлайн-формате | 360°

31 октября 2022, 21:54
Жителям Подмосковья рассказали, как обжаловать решения до суда в онлайн-формате
С 1 января 2023 года судебное обжалование решений надзорного органа без соблюдения досудебного порядка обжалования будет отменено. Об этом сообщил министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
Досудебное обжалование — это цифровой сервис, позволяющий урегулировать спор между лицом и контрольным органом в досудебном порядке.
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Через сервис можно обжаловать решения о контрольно-надзорных мероприятиях, акты и предписания об устранении выявленных нарушений. Об этом рассказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.
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Артур Гарибян отметил преимущества сервиса. По словам министра, услуга бесплатная, а срок рассмотрения вопросов составляет не более 15 рабочих дней. Кроме того, сервис поддерживает взаимодействие с контрольным органом в режиме онлайн и обязательное рассмотрение жалобы вышестоящим органом. Пользователю сервиса приходит оповещение о рассмотрении обращения на каждом этапе.
Досудебное обжалование можно провести, подав жалобу в электронном виде на портале Госуслуг.
Суд
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