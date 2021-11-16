Жителям Подмосковья рассказали, как обращаться с газовым оборудованием в холода
Глава Мособлгаза Баранов назвал правила обращения с газовым оборудованием в холода
Холодное время года — один из периодов, когда возникает наибольшее количество связанных с газом неприятностей и несчастных случаев. Чтобы обезопасить себя, нужно правильно обращаться с газовым оборудованием, отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.
Он подчеркнул, что в холода приходится чаще использовать газ для отопления, а значит, выделяется больше угарного газа.
«Если летом количество угарного газа даже при неисправной вентиляции было безопасным, то сейчас концентрация угарного газа вырастает. И если есть даже малейшее нарушение в системе вентиляции, дымоходах — такие события становятся причинами несчастных случаев», — пояснил Баранов.
Он напомнил, что важно вовремя проводить техобслуживание газового оборудования — делать это нужно не реже одного раза в год. Чтобы обезопасить себя, достаточно следовать четырем правилам.
- Вовремя заключать договор на техобслуживание со специализированной организацией.
- Не производить ремонт, замену или подключение газовых приборов самостоятельно.
- Не препятствовать доступу сотрудников газовой службы во время ежегодных проверок, которые проходят по договору техобслуживания.
- Не использовать устаревшее газовое оборудование.
Баранов также перечислил меры предосторожности, которые каждый человек может соблюдать самостоятельно, без вмешательства специалистов. Он подчеркнул, что важно проверять состояние вентканалов: они должны быть открыты, спокойно пропускать воздух.
«Когда отопление отключено, житель начинает по старинке затыкать все отверстия, куда уходит тепло, в том числе и вентканал. Когда наступает отопительный сезон, возникает ситуация, когда житель забывает открыть вентканал. В результате создается резервуар для накопления угарного газа», — отметил Баранов.
Он напомнил о важности проверять тягу в дымоходе — она также важна для удаления угарного газа. Необходимо периодически проверять, насколько дымоход чист: он может забиться сажей или мусором. Либо в нем может произойти обрушение кирпичной кладки — тогда дымоход закупорится.
Помещение, в котором установлено газовое оборудование, должно соответствовать нормативам. В нем обязательно должно быть окно с фрамугой. Кроме того, ни в коем случае нельзя использовать плиту для обогрева помещения или сушки белья.
«Это категорически запрещено, потому что возникают случаи, когда плита гаснет. Если плита не оборудована системой „газконтроль“ и вы не почувствуете газ, например уйдете спать, а утром включите свет, то при высокой концентрации газа из-за возникновения искры произойдет взрыв», — подчеркнул Баранов.