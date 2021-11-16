Жителям Подмосковья рассказали, как обращаться с газовым оборудованием в холода

Холодное время года — один из периодов, когда возникает наибольшее количество связанных с газом неприятностей и несчастных случаев. Чтобы обезопасить себя, нужно правильно обращаться с газовым оборудованием, отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он подчеркнул, что в холода приходится чаще использовать газ для отопления, а значит, выделяется больше угарного газа.

«Если летом количество угарного газа даже при неисправной вентиляции было безопасным, то сейчас концентрация угарного газа вырастает. И если есть даже малейшее нарушение в системе вентиляции, дымоходах — такие события становятся причинами несчастных случаев», — пояснил Баранов.

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Он напомнил, что важно вовремя проводить техобслуживание газового оборудования — делать это нужно не реже одного раза в год. Чтобы обезопасить себя, достаточно следовать четырем правилам.

Вовремя заключать договор на техобслуживание со специализированной организацией. Не производить ремонт, замену или подключение газовых приборов самостоятельно. Не препятствовать доступу сотрудников газовой службы во время ежегодных проверок, которые проходят по договору техобслуживания. Не использовать устаревшее газовое оборудование.

Баранов также перечислил меры предосторожности, которые каждый человек может соблюдать самостоятельно, без вмешательства специалистов. Он подчеркнул, что важно проверять состояние вентканалов: они должны быть открыты, спокойно пропускать воздух.

«Когда отопление отключено, житель начинает по старинке затыкать все отверстия, куда уходит тепло, в том числе и вентканал. Когда наступает отопительный сезон, возникает ситуация, когда житель забывает открыть вентканал. В результате создается резервуар для накопления угарного газа», — отметил Баранов.

Он напомнил о важности проверять тягу в дымоходе — она также важна для удаления угарного газа. Необходимо периодически проверять, насколько дымоход чист: он может забиться сажей или мусором. Либо в нем может произойти обрушение кирпичной кладки — тогда дымоход закупорится.

Помещение, в котором установлено газовое оборудование, должно соответствовать нормативам. В нем обязательно должно быть окно с фрамугой. Кроме того, ни в коем случае нельзя использовать плиту для обогрева помещения или сушки белья.

«Это категорически запрещено, потому что возникают случаи, когда плита гаснет. Если плита не оборудована системой „газконтроль“ и вы не почувствуете газ, например уйдете спать, а утром включите свет, то при высокой концентрации газа из-за возникновения искры произойдет взрыв», — подчеркнул Баранов.