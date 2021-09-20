Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить себя от телефонных мошенников

Жителям Подмосковья рассказали о том, как не стать жертвой телефонных мошенников и сохранить свои данные в безопасности. Несколько несложных рекомендаций для этого дали в главном управлении региональной безопасности Московской области.

Мошенники начали выдавать себя за полицейских, чтобы обмануть доверчивых россиян. Сначала человеку звонит якобы сотрудник банка, он неубедительно разговаривает и задает неуместные вопросы.

На следующий день после такого звонка с человеком связывается якобы сотрудник полиции, прокуратуры или Центробанка. Такие лжесотрудники сообщают человеку, что с его счета похитили деньги, при этом напоминают про недавний звонок.

После этого звонящие просят предоставить им данные для доступа к онлайн-банку человека. Для того, чтобы убедить потенциальную жертву они даже могут включить запись разговора с лжесотрудником банка.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, нельзя перезванивать, поскольку злоумышленники могут использовать номера-клоны, и перехватить звонок в банк или полицию.

Также следует помнить, что у сотрудников полиции и служб безопасности банка есть вся необходимая информация о людях. Если им потребуется что-либо уточнить, человека пригласят на личную встречу в отведенные часы приема.

Не стоит пренебрегать сложными паролями. В главном управлении региональной безопасности Московской области посоветовали тщательно выбирать пароли для мобильных приложений, чтобы злоумышленникам будет сложнее их взломать.

Лучше не использовать в качестве пароля дату или город рождения. Также для безопасности не лишним будет подключить двухфакторную аутентификацию, и тогда при вводе логина и пароля будет приходить подтверждение через смс-сообщение.