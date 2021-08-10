Жителям Подмосковья рассказали, как обезопасить газифицированный дом

За домом, к которому подключен газ, нужен особый уход. Также нельзя забывать и о правилах безопасности. Поэтому строительство должно выполняться в соответствии с нормативами. Об этом рассказал генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«Газ — это, с одной стороны, тепло. С другой — это опасно. Если говорить про строительство, необходимо выполнять его в соответствии с нормативами. Это обязаны делать организации, которые имеют соответствующее оборудование, технику, специалистов. Редко, но мы сталкиваемся с ситуацией, когда строят газопровод не специалисты», — объяснил Баранов.

Принимая такой объект, сотрудники «Мособлагаза» не могут в него пустить газ, потому что тогда под угрозу будет поставлена жизнь и здоровье жителей. В таких случаях люди вынуждены, потратив деньги на не совсем правильную прокладку газопровода, повторно тратиться, чтобы сделать это правильно.

«Что касается пуска газа — важно, чтобы оборудование обслуживалось. Сейчас большинство оборудования имеет систему газ-контроль, которая страхует нас от того, что будет утечка газа. По закону ответственность за обслуживание газового оборудования несет собственник, то есть сам житель, в доме которого оно установлена», — уточнил гендиректор.

Важно не останавливаться на моменте газификации. Газ — это опасно, с ним надо обращаться на вы Игорь Баранов.

Игорь Баранов добавил, что «Мособлгаз» — одна из организаций, которая может обслуживать оборудование. Это должно производиться раз в год, не реже. Но на рынке существует много других организаций. Важно помнить, что оборудование должно обслуживаться. Тогда будет уверенность, что нет утечек, а значит нет проблем для жизни и здоровья.