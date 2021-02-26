Жителям Подмосковья рассказали, как не отравиться уличной едой

Роспотребнадзор рассказал жителям Подмосковья, на что обратить внимание при покупке еды на улице, чтобы не отравиться.

Роспотребнадзор напомнил, что по новому закону у предприятий общественного питания, которые продают еду на вынос, должны быть документы, подтверждающие ее соответствие обязательным требованиям.

Покупатель может найти всю информацию о свидетельствах в открытом доступе в интернете на сайте Росаккредитации.

При покупке еды на вынос удостоверьтесь, что в ларьке есть холодильник, мойка, посуда, моющие и дезинфицирующие средства.

Готовить блюда на мангалах, жаровнях, решетках, котлах на улицах можно только при соблюдении следующих условий: полуфабрикаты должны изготавливаться в стационарных предприятиях; палатка или павильон должны быть подключены к сетям водопровода и канализации.

Также в павильоне должна быть одноразовая посуда и столовые приборы, готовить полуфабрикаты необходимо непосредственно перед реализацией.

Убедитесь, что в палатке есть условия для соблюдения работниками правил личной гигиены.

Роспотребнадзор напомнил, что уличная еда быстрого приготовления (шаурма, донер, кебабы, шашлыки, бургеры и другие) может стать источником сальмонеллеза, пищевой токсикоинфекции и дизентерии.

Специи, которые используются при приготовлении, могут замаскировать неприятный запах, а термическая обработка мяса невсегда устраняет опасность.

Симптомы отравления могут появиться спустя время, когда пострадавший уже не связывает свое состояние с употреблением стрит-фуда. Будьте аккуратны и приобретайте продукцию навынос только в местах, где соблюдаются правила гигиены и приготовления пищи.