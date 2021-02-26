facebook_pixel
    26 февраля 2021, 18:08

    Жителям Подмосковья рассказали, как не отравиться уличной едой

    Алена Собкалова, Марат Сатимов

    Роспотребнадзор рассказал жителям Подмосковья, на что обратить внимание при покупке еды на улице, чтобы не отравиться.

    Жителям Подмосковья рассказали, как не отравиться уличной едой

    Роспотребнадзор напомнил, что по новому закону у предприятий общественного питания, которые продают еду на вынос, должны быть документы, подтверждающие ее соответствие обязательным требованиям.

    Покупатель может найти всю информацию о свидетельствах в открытом доступе в интернете на сайте Росаккредитации.

    При покупке еды на вынос удостоверьтесь, что в ларьке есть холодильник, мойка, посуда, моющие и дезинфицирующие средства.

    Готовить блюда на мангалах, жаровнях, решетках, котлах на улицах можно только при соблюдении следующих условий: полуфабрикаты должны изготавливаться в стационарных предприятиях; палатка или павильон должны быть подключены к сетям водопровода и канализации.

    Также в павильоне должна быть одноразовая посуда и столовые приборы, готовить полуфабрикаты необходимо непосредственно перед реализацией.

    Убедитесь, что в палатке есть условия для соблюдения работниками правил личной гигиены.

    Роспотребнадзор напомнил, что уличная еда быстрого приготовления (шаурма, донер, кебабы, шашлыки, бургеры и другие) может стать источником сальмонеллеза, пищевой токсикоинфекции и дизентерии.

    Специи, которые используются при приготовлении, могут замаскировать неприятный запах, а термическая обработка мяса невсегда устраняет опасность.

    Симптомы отравления могут появиться спустя время, когда пострадавший уже не связывает свое состояние с употреблением стрит-фуда. Будьте аккуратны и приобретайте продукцию навынос только в местах, где соблюдаются правила гигиены и приготовления пищи.