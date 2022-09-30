Названы лучшие маршруты до грибных мест | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 16:40 Поделиться Telegram

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Viber Названы лучшие маршруты до грибных мест Минтранс Подмосковья назвал лучшие маршруты до грибных мест

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Сезон маслят, подберезовиков, подосиновиков и других грибов наступил в Подмосковье. Минтранс рассказал, как добраться до грибных мест региона на общественном транспорте.

До железнодорожных станций любители тихой охоты могут доехать на автобусах. Так, на востоке от станции Луч в Чехове можно набрать сыроежек, маслят, подберезовиков и подосиновиков. Доехать до нее можно по маршруту № 29. В Наро-Фоминске грибные места находятся на станции Победа, до которой можно доехать на автобусах № 55.

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В Подольске добраться до богатых мест можно по маршрутам №№42, 51, 52, 54 и 61. А в Красногорске опята и лисички растут у станции МЦД Опалиха. До туда ходят автобусы №№38к, 120к, 833, 833к. Найти рыжики, грузди и лисички удастся у деревни Хорошилово в Дмитрове. Добраться до туда можно от станции Икша, до которой ходят автобусы №№32, 43 и 401.

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Узнать подробнее обо всех маршрутах можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что развязка с трассой М12 появится в Балашихе в 2025 году. Трасса М12 стала одним из самых масштабных дорожных проектов на территории Подмосковья. Она обеспечит быстрый путь до Казани.

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