Подмосковье 13 января 2023, 23:23 Жителям Подмосковья рассказали, как добраться до 5 оборудованных горок для катания

Читать 360tv в

Жителям Подмосковья напомнили о 12 маршрутах общественного транспорта, по которым можно добраться до пяти горок для катания. Они расположены в Дмитрове, Наро-Фоминске, Балашихе, Клине и Солнечногорске.

Так, до парка в Дмитрове можно доехать на поездах Савеловского направления до станции Яхрома. Далее нужно пересесть на автобус № 9 «Улица Большевистская — станция Яхрома» до конечной. Оттуда до места примерно два километра, которые можно пройти пешком или проехать на такси.

Реклама

В тюбинг-парк в Наро-Фоминске можно отправиться сначала на поезде Киевского направления до станции Нора, потом на автобусе № 25 «Наро-Фоминск (Поликлиника) — Молодежный» до остановки «Колхозный». Также по городу курсирует автобус № 33 «Наро-Фоминск (поликлиника) — Нефедово» — на нем следует ехать до остановки «Елагино».

Реклама

Дорога в лыжный комплекс в Балашихе начинается на поезде Курского направления до станции Ольгино, дальше путешественникам следует пересесть на автобус № 29 «Балашиха (а/к 1377) — станция Железнодорожная» или № 13к «ТЦ „МаксСити“ — станция Железнодорожная» и доехать до остановки «Лисья гора (Баня)». До этой же точки следуют маршруты № 51к «Балашиха-2 — микрорайон Южный — Агрогородок» и № 338 «станция Железнодорожная — Москва (станция метро „Щелковская“)». На последний автобус можно пересесть от станции метро «Щелковская».

До оздоровительного центра «Горизонт» в Клине ведут два маршрута: № 24 «Клин — Ново-Петровское — Восход» и № 44 «Клин — Языково — Нарынка». В обоих случаях необходимо выйти на остановке «Дружба».

Также покататься на ватрушках можно на трассе комплекса в Солнечногорске. Доехать до места можно тремя способами. На автобусах № 482 «Химки (микрорайон Сходня) — Москва (станция метро „Речной вокзал“)» и № 370 «Химки (микрорайон Сходня) — Москва (станция метро „Речной вокзал“)» путешественникам нужно доехать до остановки «Новая Сходня». Также до парка ведут поезда Ленинградского направления, ехать нужно до станции Подрезково, далее пройти пешком около двух километров.

Отметим, провезти споринвентарь в общественном транспорте можно бесплатно, если его габариты не превышают в длину, ширину и высоту 120 сантиметров. Предметы, чьи параметры в сумме не превышают 180 сантиметров, нужно перевозить за отдельную плату. При этом в городе провоз спортивных предметов обойдется в 43 рубля, в пригородном до 25 километров — столько же, на расстояния от 25 до 50 километров — 86 рублей, дальше — 129 рублей. В рельсовом транспорте провозить тюбинги можно бесплатно.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».