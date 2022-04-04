Жителям Подмосковья рассказали, где идет строительство новых газопроводов

Газ по губернаторской программе придет еще в 50 поселков Подмосковья за год. Сейчас трубы прокладывают в 14 из них. Об этом сообщили в «Мособлгазе».

Губернаторская программа рассчитана до 2030 года. По ней голубое топливо проводят в населенные пункты, где раньше не было газа.

На сегодняшний день строительство газопроводов идет в Одинцове, Раменском, Орехово-Зуеве, Истре, Клину, Рузе, Чехове, Химках, Щелкове и Шаховской.

Как напомнил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов, в регионе, помимо этой программы, действует и президентская — «Социальная газификация».

В тех населенных пунктах, в которых уже есть действующий газопровод, подключение домов проходит в рамках президентского проекта Игорь Баранов.

Всего по президентской программе газ бесплатно подведут к границам 115 тысяч домов Подмосковья к концу 2022 года. Это коснется 300 тысяч жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что регион завершит социальную газификацию в 2022 году.

Узнать полный список населенных пунктов, включенных в губернаторскую программу на 2022 год, можно на портале «Мособлгаза».