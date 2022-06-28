Жителям Подмосковья рассказали, где будет находиться станция метро «Липовая Роща»

Новая станция метро «Липовая роща» появится в Подмосковье. Она будет находиться у МКАД, между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки «Спутник». Об этом сообщили на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Проект планировки был утвержден властями столицы и Подмосковья в 2021 году. Также год назад была утверждена документация по планировке территории для строительства транспортно-пересадочного узла будущей станции «Липовая роща» Мосметро с транспортными подходами со стороны Мякининского шоссе в Одинцовском городском округе.

Теоретически не исключаются изменения по расположению проекта, однако, по данным РИАМО, они пока существуют лишь на бумаге

К активным строительным работам планируют приступить в конце 2022 — начале 2023 года. Как рассказал журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, в настоящее время на участке от станции «Шелепиха» до станции «Липовая роща» ведут подготовительные работы. Также параллельно уточняют градостроительные решений второго этапа Рублево-Архангельской линии — от станции «Липовая роща» до станции «Рублево-Архнагельская».

Рублево-Архангельская линия метро соединит «Москва-Сити» с деловым кластером в Рублево-Архангельском. Длина ветки составит 19 километров, маршрут пройдет через Строгино, Кунцево и Пресненский район Москвы с заходом в Одинцовский и Красногорский районы Подмосковья.