Эксклюзив 20 декабря 2022, 19:32 Жителям Подмосковья рассказали, что перерабатывают на КПО «Нева» Крупнейший комплекс по переработке пластика заработал в Подмосковье

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Группа компаний «ЭкоЛайн» запустила в Подмосковье новый комплекс по переработке отходов «Нева». Председатель совета директоров Группы «ЭкоЛайн» Евгений Михайлов рассказал «360», что именно перерабатывают на заводе.

«Порядка 20% ­ — это вторичные материальные ресурсы, свыше 30% — отбирается и перерабатывается техногрунт, и более 25% — это вторичное топливо из легкогорючего пластика. Разделение мусора на переработку производят по трем большим фракциям», — пояснил он.

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Михайлов отметил, что новый комплекс является самым современным КПО в стране. Его мощность составляет 500 тысяч тонн в год. Отбор и переработку мусора рабочие производят в одном периметре.

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Ранее стало известно о строительстве в Подмосковье крупнейшего комплекса по переработке пластика. Евгений Михайлов сообщал о создании на предприятии собственных мощностей по переработке и захоронению отходов до двух миллионов тонн.