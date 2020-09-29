Жителям Подмосковья рассказали, что делать после нападения домашней собаки

В Подмосковье общие требования к содержанию домашних животных регулируются законом. Если на вас напала собака, вы имеете право на компенсацию. Что нужно делать после нападения, рассказала пресс-служба Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка.

Председатель Комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян отметил, что за домашнее животное полностью ответственен хозяин. Обращение с собаками регулируется законом.

Статьей 13 федерального закона «Об ответственном обращении с животными» установлено, что хозяин животного обязан: исключить неконтролируемое передвижение животного на проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования, во дворах, на детских и спортивных площадках. Также запрещается выгуливать собаку вне разрешенных мест, и выгуливать ее без намордника и поводка.

Потенциально опасными собаками считают следующие породы: акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид волка, гуль дог, питбульмастиф, северокавказская собака, метисы указанных собак.

Если вас укусила домашняя собака, необходимо сразу обратиться в больницу. В случае обращения в суд вам пригодятся медицинские документы и показания свидетелей.

Хозяин собаки должен будет возместить вам материальный и моральный вред. Для этого нужно написать заявление в полиции.

«Если вам откажут в возбуждении уголовного дела, то необходимо подать заявление в суд на владельца животного», — добавил Сергей Керселян.