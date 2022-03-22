Жителям Подмосковья предложили выбрать места для зарядных станций электромобилей

Министерство энергетики Московской области в настоящее время осуществляет целый ряд мероприятий по развитию электрозарядной инфраструктуры для электротранспорта. Таким образом происходит реализация госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Целью программы называется улучшение экологической ситуации в регионе и создание комфортной городской среды. Об этом сообщили в региональном Минэнергетики.

Госпрограмма реализуется с 2018 года. В ее рамках было установлено 269 электрозарядных станций (ЭЗС). Также в рамках реализации госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» планируется дополнительно разместить около 20 ЭЗС.

При этом жителям Подмосковья предлагается принять непосредственное участие в выборе мест расположения будущих станций. Для этого необходимо просто перейти по ссылке и ответить на ряд несложных вопросов.

Как подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин, ведомство постоянно находится в тесном контакте с жителями региона и владельцами электрокаров.

«Проводятся опросы граждан на тему необходимости установки дополнительных электрозарядных станций. По итогам такого общения можно сделать вывод, что электрокары набирают популярность в нашем регионе и, соответственно, необходимо развивать инфраструктуру. Это тот случай, когда предложение должно рождать спрос, а не наоборот», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Также в рамках федеральной программы по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье в 2022 году предполагается разместить 64 «быстрых» электронных зарядных станций.