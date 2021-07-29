Жителям Подмосковья предложили выбрать дворы для благоустройства

До 11 августа все жители Московской области смогут принять участие в опросе на портале «Добродел». Им доверено право выбрать дворы для благоустройства в 2022 году.

Как сообщила команда губернатора области Андрея Воробьева, сначала нужно авторизоваться через портал госуслуг. Затем необходимо перейти на карту, выбрать свой муниципалитет и двор для благоустройства из предложенного списка. Нужно оставить комментарий и нажать кнопку «проголосовать».

Ранее депутат Госдумы Сергей Пахомов на стратегической сессии по вопросам ЖКХ в Московской области сообщил, что большинство вопросов от жителей региона связано именно с этой сферой.

В подмосковном Жуковском уж в этом году, по данным администрации, будут преображены семь дворов и две детские площадки.