Подмосковье 27 апреля 2023, 12:44 Жителям Подмосковья предложили внести идеи по развитию мобильной торговли на портале «Добродел» Полина Игнатченко

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Жители Подмосковья смогут внести предложения по развитию нестационарной торговле. Для них подготовили опрос на портале «Добродел».

Как рассказали в комитете по конкурентной политике, по национальному плану сеть нестационарных и мобильных торговых объектов планируют расширить. Жители Подмосковья смогут предложить свои идеи для развития этой сферы.

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Опрос будет проходить до 31 мая. Он доступен по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие наоборот начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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