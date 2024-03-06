Подмосковье 06 марта 2024, 10:35 Жителям Подмосковья предложили протестировать обновленную версию регионального портала госуслуг Медиасток.рф

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Новая версия регионального портала госуслуг заработала в Подмосковье.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, ежедневно портал посещают более 105 тысяч человек. Для их удобства его решили обновить.

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«Мы пришли к выводу, что столь важный ресурс Подмосковья требует обновления, и начали с редизайна. Это первый шаг к „перезагрузке“ портала. Его новая структура поможет быстрее находить необходимые услуги и цифровые сервисы», — сказала она.

Ознакомиться с обновленной версией регпортала может любой желающий. Для этого нужно нажать «Перейти» на баннере с информацией о тестировании.

«Обе версии портала работают параллельно: то есть пользоваться сервисами и получать услуги можно на обеих. После того, как новая версия пройдет тестирование, она станет основной», — добавила Надежда Куртяник.

Сейчас жителям Подмосковья доступно 350 цифровых услуг и сервисов.

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