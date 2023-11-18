Подмосковье 18 ноября 2023, 17:57 Жителям Подмосковья предложили пройти анонимный опрос о безопасности услуг Банка России Фото: unsplash.com

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Главное управление региональной безопасности Московской области пригласило жителей региона поучаствовать в анонимном опросе о безопасности банковских услуг от Банка России. Результаты будет использовать финансовый регулятор страны.

«Целью данного опроса является выяснить, с какими формами кибермошенничества столкнулись участники и насколько они информированы о принципах безопасного финансового поведения. Это поможет более точно определить уровень потенциальных угроз и разработать практические меры по их предотвращению», — уточнили в ведомстве.

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Принять участие в исследовании можно до 30 ноября включительно.

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