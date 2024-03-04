Подмосковье 04 марта 2024, 18:28 Жителям Подмосковья предложили продегустировать мармелад с необычными вкусами в Коломне Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Предпринимательница Александра Нилова производит авторский мармелад с необычными вкусами в Коломне. Все желающие могут продегустировать и приобрести кондитерскую продукцию со вкусом айвы, кориандра и даже лука.

Вместе с тем предпринимательница предлагает купить желе, повидло и смеси приправ, изготовленные на основе экологически чистых продуктов. Продукцию производят на заказ в домашних условиях, однако, в скором времени Александра Нилова планирует запустить производственную линию в историческом здании бывшей шелкокрутильной фабрики на территории Арт-квартала «Патефонка».

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