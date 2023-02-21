Подмосковье 21 февраля 2023, 18:26 Жителям Подмосковья предложили присоединиться к марафону в честь Дня защитника Отечества

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Благотворительный марафон «Все для победы!» пройдет в честь Дня защитника Отечества 22 февраля с 10:00 до 14:00 на «Радио 1». Жителей Подмосковья пригласили поучаствовать в акции и перечислить деньги на нужды участников СВО.

В прямом эфире выступят артисты, музыканты, поэты, военные и представители «Народного фронта» в Подмосковье.

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Перечислить средства можно на сайте проекта. Для этого следует открыть раздел «Региональные сборы», выбрать Московскую область и нажать «Поддержать» или отсканировать QR-код.

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На эти деньги участникам СВО купят комплекты обмундирования для воинских подразделений, спецоборудование, медикаменты и предметы первой необходимости.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что регион продолжит оказывать максимальную помощь семьям военнослужащих.

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