Подмосковье 03 июля 2023, 12:50 Жителям Подмосковья предложили принять участие в голосовании по ремонту дорог на 2024 год на портале «Добродел» Минтранс Подмосковья

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Минтранс Подмосковья запустил на портале «Добродел» второй этап голосования по ремонту дорог на 2024 год, сообщила пресс-служба ведомства. Жители региона могут принять участие в опросе до 31 августа.

По словам министра транспорта Московской области Алексея Гержика, в голосование попали участки, которые предложили пользователи «Добродела» в ходе первого этапа опроса и были отобраны специалистами.

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«По результатам второго этапа определятся участки, которые включат в программу ремонта на следующий год. Это будут дороги, получившие наибольшую поддержку. Отмечу, что голосование традиционно стартовало 1 июля, и в нём уже приняли участие больше 14 тысяч пользователей», — отметил глава ведомства.

Принять участие в опросе могут граждане, зарегистрированные на портале госуслуг. Проголосовать можно только за одну дорогу, при желании можно прикрепить фото и оставить комментарий. Также пользователи могут поделиться своим мнением о любом другом участке.

Жители Подмосковья принимают активное участие в формировании программы ремонта дорог на портале «Добродел» с 2017 года. За это время благодаря поддержке горожан в регионе отремонтировали порядка 2,5 тысячи дорог. В этом году специалисты планируют обновить покрытие на более 200 участках дорог. Принять участие в голосовании можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об открытии 20 дорожных участков до конца года.

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