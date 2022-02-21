Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в марафоне «Долголетие в творчестве»

Региональный марафон «Долголетие в творчестве» запустили в Подмосковье. Принять участие могут все желающие жители региона старше 55 лет. Об этом сообщила администрация Одинцовского городского округа.

«Цель [марафона] — возвращение старшего поколения в активную социальную жизнь, восстановление межличностного общения среди граждан „серебряного возраста“ и предоставление им возможности полнее раскрыть свои таланты», — отметили в пресс-службе.

Участвовать в проекте могут как отдельные жители региона старше 55 лет, так и творческие коллективы. Марафон пройдет в несколько этапов. Сначала конкурсантам раздадут творческие наборы, а затем расскажут о других заданиях.

«Заявки для участия принимаются до 31 марта 2022 года. Итоговое мероприятие запланировано на 25 мая 2022 года», — уточнили в администрации.

Победители «Долголетия в творчестве» получат призы, дипломы и подарки. Торжественная церемония награждения пройдет в сопровождении концерта и мастер-классов.

Для жителей Подмосковья также работают клубы «Активного долголетия». Осенью 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что проект будут и дальше развивать, чтобы сделать еще более интересным для старшего поколения.