Подмосковье 12 января 2023, 13:54 Жителям Подмосковья предложили поучаствовать в акции по зимнему учету водоплавающих птиц

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Минэкологии Московской области пригласили местных жителей поучаствовать во всероссийской акции «Серая шейка» по зимнему учету водоплавающих птиц. Полученные данные помогут ученым оценить состояние популяций и сделать прогнозы.

Очередной этап акции запланирован на 14 и 15 января. В ней поучаствуют орнитологи-любители, ученые и волонтеры. Такая процедура нужна, чтобы обновить сведениях о видах птиц, зимующих в регионе, и местах их обитания.

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«В Подмосковье зимний учет птиц традиционно является одним из самых массовых. Его актуальность растет, поскольку климатические изменения сильно влияют на поведение водоплавающих, которые все чаще отказываются от сезонной миграции», заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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В ведомство поступают обращения жителей, которые обеспокоены судьбой водоплавающих птиц, оставшихся в Подмосковье на зиму. Министр заверил, что это явление стало обычным, и пернатым ничего не угрожает, за исключением неправильного подкармливания.

Подробности акции можно узнать на сайте мероприятия.

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