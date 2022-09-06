Жители Подмосковья смогут поделиться мнением об услугах ЖКХ на «Доброделе» | 360°

Подмосковье 06 сентября 2022, 10:11 Поделиться Telegram

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Viber Жители Подмосковья смогут поделиться мнением об услугах ЖКХ на «Доброделе» pixabay.com

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Министерство ЖКХ Подмосковья заинтересовано в том, чтобы лучше информировать людей об изменениях тарифов и проведении перерасчетов за ЖКУ. В связи с этим жителей Московской области пригласили поделиться собственным мнением на портале «Добродел».

«Мы заинтересованы в обратной связи с жителями Подмосковья, уверен, их ответы помогут улучшить качество информирования», - сказал Антон Велиховский, Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

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Сейчас информирование людей производится несколькими способами. Узнать всю информацию моно на сайте и в МосОблЕИРЦ. Также данные бывают на порталах и в социальных сетях муниципальных образований, управляющих организаций, на информационных стендах в многоквартирных домах.

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Чтобы принять участие в опросе, нужно сначала авторизоваться на портале «Добродел», потом перейти на страницу самого опроса о доступности информации по изменению тарифов ЖКХ. Там каждому зарегистрированному участнику предложат ответить на несколько вопросов. Там же можно выбрать удобный формат оповещения, который будет более комфортным для каждого отдельного жителя.

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