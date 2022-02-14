Жителям Подмосковья предложили поделиться идеями новых маршрутов «Большого Золотого кольца»

Жителям Московской области предложили принять участие в разработке новых маршрутов «Большого Золотого кольца». Свои заявки можно оставлять на официальном сайте проекта до 15 марта.

Участники голосования могут предлагать идеи относительно развития турсервисов, инфраструктуры, проведения тематических мероприятий и другого.

Планирование развития «Большого Золотого кольца» — это долгосрочный проект комплексного развития девяти областей как единого туристического кластера. В него входят Владимирская, Тульская, Ивановская, Московская, Калужская, Тверская, Костромская, Рязанская и Ярославская области.

Реализовать проект планируется до 2035 года. Онлайн-заявки с идеями жители Подмосковья могут оставлять на портале Большое-золотое-кольцо.рф до 15 марта.