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    14 февраля 2022, 17:25

    Жителям Подмосковья предложили поделиться идеями новых маршрутов «Большого Золотого кольца»

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Жителям Московской области предложили принять участие в разработке новых маршрутов «Большого Золотого кольца». Свои заявки можно оставлять на официальном сайте проекта до 15 марта.

    Участники голосования могут предлагать идеи относительно развития турсервисов, инфраструктуры, проведения тематических мероприятий и другого.

    Планирование развития «Большого Золотого кольца» — это долгосрочный проект комплексного развития девяти областей как единого туристического кластера. В него входят Владимирская, Тульская, Ивановская, Московская, Калужская, Тверская, Костромская, Рязанская и Ярославская области.

    Реализовать проект планируется до 2035 года. Онлайн-заявки с идеями жители Подмосковья могут оставлять на портале Большое-золотое-кольцо.рф до 15 марта.