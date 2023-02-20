Подмосковье 20 февраля 2023, 18:54 Жителям Подмосковья предложили отметить Масленицу на ферме

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Подмосковные фермы подготовили в Масленицу для гостей развлекательные программы. В региональных хозяйствах будут угощать блинами и провожать зиму по народным традициям.

«Активное участие в праздновании Масленицы принимают подмосковные хозяйства. На Масленичной неделе они проводят тематические мероприятия: мастер-классы, квесты, экскурсии и концерты, которые знакомят взрослых и подрастающее поколение с народными традициями и обычаями», — сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Экоферма «Бунин ручей» в деревне Клейменово проведет Масленичные гуляния 26 февраля. Гостей будут ждать скоморохи, веселые игры и сжигание чучела. Все желающие смогут покормить обитающих на ферме животных: осликов, оленей, альпак и других. Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте.

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В Рузском районе 24 и 25 февраля пройдет чукотская Масленица. Гостям расскажут о традициях северных народов, а также познакомят с этнической музыкой, ритуальными танцами и народными костюмами. Программа пройдет в 10:00, 13:00 и 16:00.

Ферма страусов в деревне Старые Кузьменки присоединится к гуляниям с 23 по 26 февраля. Для посетителей проведут игры и конкурсы, подготовят выступления фольклорного коллектива. Гостей будут ждать ярмарочные ряды с сувенирами и продукцией фермеров, а также сытные блины из страусиного яйца. Программа начнется в 11:00.

Единственный в Москве фестиваль фермерских ремесел с участием производителей из Подмосковья пройдет 25 и 26 февраля на ВДНХ. Посетителям расскажут секреты масленичных сырников, а также научат лепить пельмени, варить масленичную уху и щи «из несъедобных листьев» и многое другое. В программе мероприятия более десяти лекций, мастер-классов и креативных практик от профессоров Тимирязевской академии. Начало в 10:30.

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