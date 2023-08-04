04 августа 2023, 16:35
Жителям Подмосковья предложили онлайн составить слово Россия из уникальных шрифтов и отправить на выставку
Организаторы международной выставки-форума «Россия» создали уникальный творческий сервис. Пользователям предложили составить название страны из уникальных шрифтов на выбор.
Для желающих проявить воображение подготовили различные варианты исторического и современного написания букв. Лучшие сочетания опубликуют в Telegram-канале «Россия, Поехали!».
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Присоединиться к выставке можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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Россия
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