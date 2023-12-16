Подмосковье 16 декабря 2023, 02:00 Жителям Подмосковья предложили новогодние подарки по программе лояльности «Коммунальный бонус» МосОблЕИРЦ

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МосОблЕИРЦ пригласил жителей Подмосковья присоединиться к программе лояльности «Коммунальный бонус». На данный момент клиенты уже получили свыше 670 тысяч купонов на скидки и подарки, сообщили в министерстве ЖКХ Московской области.

В Подмосковье продолжает действовать программа лояльности в сфере ЖКХ Клиенты уже получили более 670 тысяч купонов на скидки и подарки.

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Перед Новым годом на странице акции можно найти скидки и идеи для подарков близким и друзьям. На выбор представлено более 80 предложений в категориях: онлайн гипермаркеты и доставка, образование и продукты питания, товары для дома и другие.

Получить бонусы можно после платежа в личном кабинете МосОблЕИРЦ, в приложении или через быструю кнопку на сайте. Подарки откроются сразу после оплаты автоматически.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».