Жителям Подмосковья предложили дать право на быстрые платежи для решения местных вопросов

В Подмосковье могут разработать закон, позволяющий внедрить самообложение жителей. Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению провел расширенное заседание. Депутаты совместно с представителями Минэкономики и финансов, ГУТП Московской области, экспертного совета МОД и Министерства территориального развития Пермского края обсудили возможность внедрить практику самообложения в Подмосковье.

Как пояснил председатель комитета Александр Наумов, самообложение — это разовый платеж жителей для решения конкретных вопросов местного значения, таких как благоустройство территорий, ремонт водоснабжения, установка детских площадок, устройство уличного освещения и других. Размер такого платежа устанавливается на сходе граждан, он должен быть равным для всех жителей населенного пункта.

«Анализируя муниципальные бюджеты, мы видим, что заложенных средств не всегда хватает на решение некоторых задач. Как раз в этом, по мнению экспертов, самообложение может помочь», — отметил Наумов.

Чтобы внедрить самообложение в Подмосковье, Мособлдума должна будет создать законодательную основу.

«Кроме того, органы МСУ должны принять свои нормативные акты, регулирующие порядок введения и использования таких средств. Применение данной системы должно носить строго добровольный характер», — подчеркнул Александр Наумов.

В случае принятия закон сможет стать дополнительным инструментом решения наиболее актуальных для граждан вопросов.

По данным Минфина, в 2019 году самообложение в России использовали в 35 регионах, на территориях 2787 муниципальных образований. Объем средств, поступивший в местные бюджеты, вырос на 7,9% и составил 287,5 миллиона рублей, из которых 246,6 миллиона было собрано в Республике Татарстан. На втором месте Кировская область, на третьем Пермский край.

«По информации коллег из Пермского края, с 2011 года у них при введении самообложения граждан из бюджета предоставляется пять рублей на каждый один рубль, поступивший от жителей в казну. Также на каждый один рубль сверхустановленного платежа выделяется еще один рубль из бюджета края», — уточнил Наумов.