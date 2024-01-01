01 января 2024, 18:58
Жителям Подмосковья пообещали сибирские морозы на январских выходных
Синоптик Ильин: первая неделя 2024 года в Подмосковье останется морозной
Новогодняя ночь в Московской области оказалась по-настоящему морозной. С плюсовых показателей днем столбики термометра опустились до отметки в -15 градусов. Синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин заявил, что холода в Подмосковье останутся почти на всю неделю.
Он подчеркнул, что до 4 января морозы только сильнее вступят в свои права: днем температура может опуститься до -23... -28 градусов, а по ночам вполне возможны и -30.
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«С наступлением нового дня не стоит ждать потепления. Температура воздуха будет лишь на несколько градусов выше, чем в новогоднюю ночь», — заявил Ильин.
Синоптик подчеркнул, что на время массовых гуляний и прогулок лучше всего следить за термометром и выбирать одежду, которая спасет от холода.
После пика морозов в четверг, 4 января, зима немного ослабит хватку. Днем ожидаются снегопады и незначительное повышение температуры.
Это связано с тем, что сейчас над Подмосковьем ведут борьбу две воздушные массы, от которых зависят погодные условия.
Но теплые ветра не одолеют январскую вьюгу, и продлится «оттепель» недолго. Холод вернется в Подмосковье уже в рождественский сочельник.
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