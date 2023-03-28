Подмосковье 28 марта 2023, 05:32 Жителям Подмосковья показали работу системы «Такси-контроль»

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В Подмосковье работа перевозчиков контролируется системой «Такси-контроль». Нейросеть способна распознавать автомобили нарушителей.

Искусственный интеллект регистрирует цвет машины, который не соответствует утвержденной цветовой гамме, а также наличие желтой светоотражающей полосы посередине с шашечным поясом, серой полосы снизу кузова и оранжевого фонаря на крыше. Также «зоркий глаз» увидит поврежденную атрибутику.

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В случае нарушения водителям выписываются предостережения.

Сейчас в системе работают 1,5 тысячи камер, она охватывает 6,4 километра дорог Подмосковья. Ежедневно нейросеть обрабатывает порядка 2,5 миллиона автомобильного трафика.

На территории Московской области свою деятельность осуществляют порядка 94 тысячи такси по выданным разрешениям и около 38 тысяч перевозчиков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье запустили 49 новых автобусов с USB и кондиционерами.

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