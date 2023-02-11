Подмосковье 11 февраля 2023, 13:17 Жителям Подмосковья показали новых роботов из Сколтеха

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В Сколтехе прошла экскурсия по лаборатории интеллектуальной космической робототехники и динамических систем. Жителям Московской области показали робота, который способен пересчитывать плоды и находить пораженные болезнями листья с помощью искусственного интеллекта, а также другие разработки.

Руководитель лаборатории AIDA Павел Осиненко рассказал, что его сотрудники работают с оранжерейным комплексом в Людинове. Ранее там использовали голландскую технику, однако санкции внесли свои коррективы. Теперь помощь в выращивании оказывает техника Сколтеха.

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Также специалисты центра работают над созданием робота-собаки, который исследует нефтепроводы и находит протечки. Есть среди новых изобретений и медицинская перчатка. Она способна не только повторять движения руки в виртуальной реальности, но и передавать реалистичные ощущения. Новшество пригодится в качестве тренажера для студентов-хирургов.

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Прототипы квадрокоптеров Сколтеха при потере связи с управляющей базой продолжают выполнять поставленные задачи, а после приземления вставать на механические ноги. Робот-дезинфектор с ультрафиолетовыми лампами способен двигаться по помещению и выключать приборы при встрече с человеком или предметом.

Много эмоций у посетителей вызвал беспилотный автомобиль. Машина оснащена датчиками, которые оценивают состояние окружающей среды.

«На данный момент я занимаюсь беспилотными летательными аппаратами и коллаборативными роботами. Коллаборативные роботы — это такие роботы, которые могут работать вместе с человеком, чувствовать взаимодействие с ним», — сообщил научный сотрудник Сколтеха Саутенков Олег.

Отметим, на экскурсии побывали порядка 40 человек. Это школьники с родителями и студенты вузов.

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