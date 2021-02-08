Жителям Подмосковья ответят на все вопросы о вакцинации от коронавируса
Глава региона отметил, что сейчас каждый житель, который захотел получить прививку от коронавируса, может это сделать без затруднений. Пункты вакцинации расположены на территории всего региона в самых разных местах — от больниц до торговых центров. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.
«Вместе с тем прошу все здравоохранение нацелить на максимальную вовлеченность по данному вопросу. И если у кого-то возникают какие-то еще сомнения или справедливые риски по состоянию здоровья, пожалуйста, наберитесь терпения и аккуратно, спокойно эту информационную работу ведите», — подчеркнул Андрей Воробьев.
В начале февраля в Московскую область поставили еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сделать прививку может каждый желающий старше 18 лет, при этом важно помнить о противопоказаниях. Нельзя вакцинировать беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.