Жителям Подмосковья ответят на все вопросы о вакцинации от коронавируса

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто включился в работу по массовой вакцинации в Подмосковье. При этом он призвал здравоохранение вести активную информационную кампанию и разъяснять жителям все непонятные для них вопросы.

Глава региона отметил, что сейчас каждый житель, который захотел получить прививку от коронавируса, может это сделать без затруднений. Пункты вакцинации расположены на территории всего региона в самых разных местах — от больниц до торговых центров. Адреса всех пунктов вакцинации можно найти на интерактивной карте Подмосковья.

«Вместе с тем прошу все здравоохранение нацелить на максимальную вовлеченность по данному вопросу. И если у кого-то возникают какие-то еще сомнения или справедливые риски по состоянию здоровья, пожалуйста, наберитесь терпения и аккуратно, спокойно эту информационную работу ведите», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В начале февраля в Московскую область поставили еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Сделать прививку может каждый желающий старше 18 лет, при этом важно помнить о противопоказаниях. Нельзя вакцинировать беременных, аллергиков, кормящих мам и людей с хроническими заболеваниями.