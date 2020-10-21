Жителям Подмосковья ответили на главные вопросы о социальных выплатах и поиске работы

Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, как быстро встать на учет при потере работы. А еще о том, на что обратить внимание, чтобы не допустить ошибок при оформлении. Кроме того, она ответила на главные вопросы о социальных выплатах.

Что делать, если потерял работу?

Ирина Фаевская напомнила, что с 9 апреля вступили в силу временные правила касательно дистанционного обращения граждан, потерявших работу, за подбором вакансий и пособием по безработице через портал «Работа в России». Теперь каждый гражданин может подать заявление и встать на учет по безработице может дистанционно, через этот портал.

Ведомство в течении 11 дней рассматривает заявление и выдает решение о признании гражданина безработным.

«Центры занятости у нас сейчас работают в усиленном режиме из-за большого количества обращений. Их 46 в Московской области. Жителям должно быть удобно», — рассказала Фаевская.

Она также отметила, что сейчас центры работают в усиленном режиме из-за большого количества обращений. Поэтому телефон может быть иногда перегружен.

«Всего у нас за период пандемии от жителей поступило 204 тысячи электронных заявлений. Учитывая, конечно, что у нас значительно вырос уровень безработицы, а у нас 150 тысяч зарегистрированных безработных, нагрузка на сотрудников центров занятости чрезвычайно увеличилась», — сообщила министр.

Выяснилось, что почти 10 тысячам было отказано в выплатах по безработице по разным причинам. Еще около 40 тысяч заявлений было отозвано — это те жители, которые за период подачи обращений нашли работу. И еще пять тысяч заявлений ждут подтверждений от Пенсионного фонда.

Как не допустить ошибку при регистрации на портале?

Министр назвала, какие ошибки допускают горожане из-за чего происходит задержка признания человека безработным.

«Часто жители допускают ошибки при заполнении заявления на портале. Вплоть до того, что некоторые ошибаются в фамилии, адресе, реквизитах своего счета. Здесь надо быть крайне внимательными, потому что если такие ошибки случаются, надо обязательно отслеживать статус своего заявления в личном кабинете», — объяснила она.

Также не надо забывать отслеживать статус заявления в личном документе. Если что-то оформлено не так, сотрудники центра занятости сделают пометки.

В случае, когда все оформлено правильно и вовремя, жителя признают безработным в течение 11 дней.

Могут ли выплаты не приходить в течении трех месяцев?

Такой ситуации, по мнению министра, быть не может.

«Скорее всего, гражданин не признан безработным. То есть жителю надо зайти в свой личный кабинет, посмотреть свой статус. На сегодняшний день около пяти тысяч заявлений жителей у нас находятся на подтверждении в Пенсионном фонде. Но это те заявления, которые были поданы недавно. Точно не три месяца назад», — рассказала Фаевская.

С начала пандемии в Подмосковье выплатили уже 4,6 миллиарда рублей в качестве пособия по безработице. Эти средства идут из федерального бюджета.

«Все пособия по безработице, включая сентябрь, у нас выплачены в полном объеме», — отметила министр.

Когда будут выплачены пособия за октябрь?

Распоряжение правительства за октябрь выпущено совсем недавно — 19 октября.

«И поэтому все жители, которые должны получить пособия по безработице, в октябре обязательно получат их до конца месяца. Я хочу всех успокоить: может, и произойдет задержка в несколько дней, но до конца месяца мы обязательно выплатим», — заверила Фаевская.

Какую роль играет банк при зачислении средств?

Выяснилось, что банк тоже имеет значение, потому что период зачисления средств на счет клиента у разных банков разный. Любой житель может узнать, сколько по времени займет начисление денег в его банк, у некоторых это может произойти в тот же день. Но, по словам министра, в основном это занимает не более недели.

«Выплата пособия по безработице не выплачивается разово и авансом. Она осуществляется за календарные дни от регистрации до первой перерегистрации», — объяснила Фаевская.

Где найти подходящую вакансию?

Бывают случаи, когда люди теряют свою основную работу и долго не могут найти подходящих вакансий.

«В такой ситуации на портале „Работа в России“ есть банк вакансий. И что касается конкретно Московской области, то такой банк составляет 53 тысячи профессий и наименований. Можно внимательно посмотреть, что подойдет вам. Можно задать данные о себе, своих квалификации и образовании», — рассказала министр.

Обязательно ли иметь карту МИР для начисления пособий?

«До конца года всем жителям Московской области, получающим федеральные пособия и выплаты на банковские карты, необходимо оформить карты платежной системы МИР», — сообщила министр социального развития.

Особенно это касается пенсионеров, потому что все пенсии производятся за счет средств Пенсионного фонда и также будут с 1 января осуществляться на карту МИР. То есть всем получателям федеральных пособий, к которым относятся и пособия по безработице, с 1 января нужно иметь карту МИР, объяснила Фаевская. Для этого нужно просто прийти в свой банк и написать заявление.

В числе выплат, которые будут переведены только на карту МИР: ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет, социальные выплаты безработным граждан, государственные пособия гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», а также выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предусмотренные федеральным законодательством.

Как происходит переход на карту МИР?

«Каждому жителю необходимо обратиться в банк, если у человека нет карты МИР, и сообщить свои реквизиты в Пенсионный фонд прежде всего. И в социальную защиту, поскольку она осуществляет федеральные выплаты. А если человек является получателем пособия по безработице, то в центр занятости», — разъяснила министр.

Сейчас рок перехода на карту МИР продлен до 31 декабря 2020 года.

Можно ли получить выплаты на детей от трех до семи лет?

«Конечно, мы их выплачиваем. У нас очень значительное количество получателей — порядка 85 тысяч. И эти выплаты у нас приходят ежемесячно. Это тоже средства федерального бюджета», — рассказала Ирина Фаевская.

Как подать заявление на пособие детям в возрасте от трех до семи лет?

«Заявления на пособия детям в возрасте от трех до семи лет можно подать через портал госуслуг. Кроме того, можно прийти в территориальное управление соцзащиты или в МФЦ. Но лучше это сделать дистанционно. Жителям нужно лишь подать заявления. Мы сами получаем все необходимые данные по семье», — сообщила Фаевская.

Назначение ежемесячной выплаты осуществляется на основании сведений, полученных от: МВД России, ФНС России, органов ЗАГС, сведений о заключении или расторжении брака, о перемене имени, смерти, а также от Пенсионного фонда России. После поступления подтверждения информации от ведомств выносится положительное решение.

По словам министра, если доход семьи составляет ниже одного прожиточного минимума на человека, а это 13 115 рублей, то на ребенка в возрасте от трех до семи лет назначается пособие в размере половины прожиточного минимума ребенка — 6 344 рубля на каждого ребенка.

Когда можно получить выплаты за молочную кухню?

«Я хочу обратить внимание, что жители привыкли к тому, что выплаты за молочную кухню у нас приходят приблизительно где-то в середине месяца. <…> В соответствии с регламентом, эта выплата может приходить до конца месяца. Просто сейчас сложилась такая ситуация. Появилось много новых выплат, связанных с коронавирусом. И поэтому все получат выплаты за молочную кухню до конца текущего месяца», — заверила министр социального развития.

Заблокированы ли сейчас социальные карты пенсионеров?

Ирина Фаевская заверила, что у жителей Московской области социальная карта не заблокирована.

«Действительно, произошла блокировка социальных карт жителям старше 65 лет города Москвы. А мы для своих жителей социальные карты не заблокировали. Но, несмотря на это, мы очень убедительно просим стараться пореже выходить из дома. Только в случаях, когда это действительно оправдано», — объяснила она.